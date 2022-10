Seniorenraad onderneemt nieuwe poging voor KRAS-ateliers

“Tijdens een rondvraag drie jaar geleden kwam de vraag naar een mogelijke ‘seniorenacademie’ in Kruibeke”, zegt Irène Gorrebeeck, voorzitter van de seniorenraad. “Omdat dit organisatorisch en financieel niet haalbaar is, hebben we als alternatief de ‘KRAS-ateliers’ in het leven geroepen.” Vorig jaar werd een eerste poging ondernomen met enkele workshops maar door een gebrek aan interesse werd dit geannuleerd. Nu onderneemt de seniorenraad een nieuwe poging en hoopt men op voldoende inschrijvingen.

Op het programma staan onder meer workshops trombone spelen, druktechnieken, creatief schrijven, fotografie met gsm of met een fototoestel, werken met steen, vertelkunst en schilderen. De KRAS-ateliers vinden plaats in ’t Stadhuys in Rupelmonde en het chirolokaal in Bazel. Inschrijven kan tot 15 december via Willy Vergauwen (ondervoorzitter seniorenraad) op het nummer 0472/ 90. 64. 50 of 03/ 744. 12. 75. Let op : het aantal deelnemers is voor elk KRAS-atelier beperkt. Bij onvoldoende inschrijvingen gaat de workshop niet door.