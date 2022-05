Seniorenadvieraad van Kruibeke herneemt werking na twee jaar pauze en lanceert infokrant

Het was wijlen schepen Kamiel Van Gheem (N-VA) die midden vorig jaar de seniorenadviesraad opnieuw op de rails probeerde te krijgen. Na het afhaken van voorzitter Willy De Rijck was het schip zijn kapitein kwijt en bleef het stuurloos achter. Tijdens gesprekken met enkele oudgedienden

Bleek dat er duidelijk nood was aan een vernieuwde seniorenadviesraad. Deze kreeg een verankering in de dienst Welzijn van de gemeente.

KRASkrant

Voormalig schepen Irene Gorrebeeck werd bereid gevonden om het voorzitterschap waar te nemen. “We hebben onmiddellijk contacten gelegd met verschillende instanties en een dagelijks bestuur samengesteld waarna de trein terug vertrokken was”, legt ze uit. “Naast adviezen uitbrengen naar het beleid toe, is het informeren van senioren één van onze belangrijkste opdrachten. “De vorige seniorengids dateerde al van 2014 en bepaalde info in de gids bleek gedateerd. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een bijkomend infokanaal.”

Dit kreeg nu vorm met de ‘KRASkrant’. “Waarbij ‘KRAS’ staat voor Kruibeekse Actieve Senioren”, legt Gorrebeeck uit. “We gaan dit infoblad vier keer per jaar uitbrengen, neutraal en met een open blik. We brengen relevante weetjes, info en nieuwtjes gericht naar de 55+ers van Kruibeke.” De gratis meeneemkrant kan je in verschillende Kruibeekse horecazaken vinden. Ze wordt ook digitaal verspreid. In de nabije toekomst zullen er ook workshops via KRASateliers worden georganiseerd