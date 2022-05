Scaldiana lanceert eerste afterworkparty ‘Dinner Dance After Work’

Temse Opening opvangcen­trum voor Oekraïense vluchtelin­gen week uitgesteld door gebrek aan bedden

Normaal gezien moesten woensdag de eerste vluchtelingen uit Oekraïne arriveren in het nieuwe opvangcentrum in het voormalig ziekenhuis De Pelikaan maar de opening ervan is met een weekje uitgesteld. De oorzaak: de bedden zijn niet tijdig geleverd.

3 mei