SamenVoorKruibeke zet grote vraagtekens bij draagvlak voor fusie en financiële haalbaarheid van belastingverlaging

KruibekeEen standpunt voor of tegen de fusie wil SamenVoorKruibeke nog niet innemen maar de partij zet wel grote vraagtekens bij hetgeen nu op tafel ligt. Volgens oud-burgemeester Jos Stassen is er ook helemaal geen draagvlak om zo’n belangrijke beslissing te nemen.

“Dit is een fundamenteel dossier over het voortbestaan van Kruibeke als autonome gemeente”, zegt Stassen. “De huidige coalitie vertegenwoordigt echter slechts 40% van de bevolking. Ter vergelijking: in Beveren hebben CD&V en N-VA samen 57%. Zorg dus eerst dat er een draagvlak is bij de bevolking. De manier waarop men nu de fusie aanpakt is niet correct.”

SamenVoorKruibeke heeft ook inhoudelijk nog veel vragen. “Wat is de meerwaarde van de grootste te zijn”, vraagt Stassen zich af. “In het verleden hebben we als kleinere gemeente ook al bewezen dat we bestuurskracht kunnen hebben.”

Financiële haalbaarheid

De belastingverlaging die nu als een wortel wordt voorgehouden aan de bevolking lijkt volgens Stassen erg aantrekkelijk maar hij vraagt zich af hoe men die belofte zal kunnen waarmaken. “De 33 miljoen euro aan schuldverlaging die de overheid toekent, zal snel opgesoupeerd zijn. Dan spreken we nog niet over de lonen van het gemeentepersoneel die gelijkgetrokken moeten worden met Beveren. Die kost dragen zal op termijn alleen mogelijk zijn door te besparen.”

Stassen vreest dat de huidige coalitie zich teveel laat leiden door het financieel plaatje. “Maar er zijn nog andere belangrijke zaken. Het sterk gemeenschapsgevoel in Kruibeke heeft in het verleden altijd al een aantrekkingskracht gehad. Nieuw inwoners die zich hier komen nestelen, weten dat we niet de goedkoopste gemeente zijn. En toch kiezen ze bewust voor Kruibeke. Voor een zomerbar moeten wij geen aanbesteding uitschrijven zoals in Beveren. Verenigingen en enthousiaste inwoners doen het spontaan zelf en rekenen enkel op logistieke steun. Het zou jammer zijn als dit verloren moest gaan.”