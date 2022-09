Reynaertschool laat sterren schitteren op eerste schooldag

Basisschool Reynaert hoort voortaan tot één van de twintig GO Glunderscholen in het Waasland. “Wij willen dit jaar dan ook extra ons best doen om elk kind te laten glunderen en zorgen dat ze zich wel eens een ster voelen”, zegt directrice Martine Goossens. “Iedereen schittert wel ergens in en op 1 september was daarom onze sterrendag.”