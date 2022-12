Reizende tentoonstelling ‘Schone Kleren in het Waasland’ strijdt voor duurzamere kledingindustrie

De reizende tentoonstelling ‘Schone Kleren in het Waasland’, met beelden van fotografe Lieve Blancquaert, kadert in een campagne die strijdt voor betere arbeidsomstandigheden en een betere positie van de arbeid(st)ers in de wereldwijde kledingindustrie. “Want ook vandaag moeten jongeren kinderen nog altijd tegen een hongerloon in mensonwaardige omstandigheden werken”, zeggen voorzitter van de Mondiale Raad Jan Smet en Nadia Roggeman van de dienst Mondiaal beleid. “Transparantie over de omstandigheden waarin kleding werd gemaakt ontbreekt veelal voor consumenten maar we kunnen toch zelf ook iets doen. Zo mogen we ons niet laten verleiden door de fast fashion zoals een T-shirt kopen voor 3 euro. Sommige merken werken wel hard aan verbeteringen en dragen het label Fair Wear.”