Regenbuien, maar soms ook zon in Kruibeke vandaag

Historisch akkoord na 12 jaar juridisch getouwtrek: Winkelwan­del­straat Warande wordt eindelijk heraange­legd

Het werd al vaak aangekondigd maar nu is het eindelijk zover: de winkelwandelstraat Warande in Beveren wordt heraangelegd. Tegen april volgend jaar moeten de werken klaar zijn. De losliggende tegels – oorzaak van heel wat valpartijen - gaan eruit en er komt een wegdek in printbeton in de plaats.