Recyclagepark bijna jaar dicht door wegenwerken en herinrichting: “Beide tegelijk uitvoeren is praktisch onmogelijk”

Bezoekers van het recyclagepark moesten de voorbije weken al een avontuurlijke route volgen via de werf van de wegenwerken. Momenteel is een aannemer immers bezig met een rioleringsproject in de Geeraard de Cremerstraat. Tot zaterdag kan het verkeer het park nog bereiken via de Robrecht de Frieslaan maar daarna gaat een nieuwe fase van start en is het containerpark niet langer bereikbaar. Deze fase duurt tot oktober. Daarna start meteen de heraanleg van het recyclagepark.

Aannemer staat klaar

“Het was aanvankelijk de bedoeling om ons park herin te richten terwijl de wegenwerken bezig waren maar dat bleek praktisch onmogelijk”, licht directeur Wim Beeldens toe. “De aannemer kan immers niet langs de werf passeren met zijn materiaal doordat de straat volledig geblokkeerd is. Enkel tijdens het bouwverlof zouden er al enkele kleinere werken kunnen plaatsvinden. We hebben dus geen andere keuze dan te wachten tot na de heraanleg van de Geeraard de Cremerstraat. Hij staat alleszins klaar en kan snel schakelen indien nodig. De herinrichting van het recyclagepark zal naar schatting zeven of acht maanden in beslag nemen.”

Volledig scherm Door de werken in de Geeraard de Cremerstraat is het recyclagepark tot oktober niet langer bereikbaar. © Kristof Pieters

Voldoende capaciteit in Melsele

Inwoners van Kruibeke zullen dus het komende jaar moeten uitwijken naar het recyclagepark in Melsele. “Dat ligt gelukkig vlak bij de grens met Kruibeke en is vlot bereikbaar via de gewestweg”, vervolgt Beeldens. “Een tijdelijk recyclagepark voorzien we niet. Dat vraagt toch heel wat organisatie en er is ook niet meteen een geschikte plaats. Ook is er wellicht geen nood aan. We werken met een afsprakensysteem en in Melsele zijn er nog voldoende vrije momenten. Enkel op vrijdag zit de agenda meestal goed vol. De voorbije weken zagen we trouwens ook niet meteen een stormloop voor het recyclagepark in Rupelmonde. Een omweg naar Melsele lijkt voor de meeste inwoners dus zeker niet onoverkomelijk.”

Geen verhuis

Het was een bewuste keuze van het huidig gemeentebestuur om het recyclagepark in Rupelmonde op de huidige locatie te behouden. Vorige legislatuur lag een plan op tafel om een nieuw park te bouwen langsheen de Nieuwe Baan. De nieuwe bestuurscoalitie vond dit echter een te grote impact hebben op de resterende open ruimte tussen Rupelmonde en Bazel. Voor de omwonenden van het recyclagepark in de Geeraard de Cremerstraat is de heraanleg wel goed nieuws. Ze klagen al langer over de overlast van het geluid en aanschuivende auto’s. Het protest nam toe nadat Ibogem het park opsplitste in een gratis en betalend deel. Omdat er weinig ruimte beschikbaar is, werd het deel voor de gratis afvalfracties aangelegd vlak tegen de tuintjes van de woningen in de Geeraard de Cremerstraat. In het nieuwe recyclagepark verhuist dit deel naar achter. In de plaats komen er parkeerplaatsen. Dit is meteen ook een compensatie voor een aantal plaatsen die door de heraanleg verdwijnen in de Geeraard de Cremerstraat.

Volledig scherm Het deel met de gratis fracties verhuist na de heraanleg naar de achterkant van het recyclagepark © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm De toegangsweg via de Geeraard de Cremerstraat verloopt nu al via de werf. © Kristof Pieters