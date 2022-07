Rechterrijstrook versperd door ongeval op E17 richting Antwerpen ter hoogte van Kruibeke

Vrasene/Sint-Gillis-Waas “Motard gaf hem zonder aanleiding vuistslag in gezicht”: Transport­be­drijf zoekt getuigen na verkeers­agres­sie tegen chauffeur

Transportbedrijf Maxianditrans in Sint-Gillis-Waas is op zoek naar een motorrijder die dinsdagmiddag één van haar chauffeurs een vuistslag in het gezicht gaf. “Hij blokkeerde de vrachtwagen, stapte af en ging zonder aanleiding onze chauffeur te lijf”, doet de firma een oproep naar getuigen.

28 juni