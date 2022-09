Rap op Stap haalt recordaantal boekingen na corona: “Knaldrang is bij kansarme gezinnen even groot”

Sinds 1 januari 2021 kan men in Kruibeke terecht in een Rap op Stapkantoor. Dit is een sociaal reisbemiddelingsbureau voor maatschappelijk kwetsbare inwoners die omwille van financiële redenen vaak geen toegang hebben tot vrije tijd en toerisme. Via dit laagdrempelig kantoor kunnen ze aan een verlaagd tarief toch op daguitstap of vakantie gaan.

270 boekingen

“Rond de openingsperiode werden echter de coronamaatregelen verstrengd, waardoor de dienstverlening tot een minimum beperkt werd en de boekingen moeilijk op gang kwamen”, legt schepen van gelijke kansen Filip Vercauteren (CD&V) uit. “Sinds april 2022 kon Rap op Stap opnieuw de deuren openen. Dit zorgde voor meer bekendheid, nieuwsgierige klanten en heel wat boekingen. Sinds de heropstart werd een recordaantal van maar liefst 270 daguitstap- en vakantieaanvragen gedaan.”

Groot aanbod

Een verblijf aan zee, een uitstap naar een pretpark of de zoo, een citytrip naar Brugge, een theaterbezoek, concerten, en nog veel meer kan je bij Rap op Stap boeken aan sociaal tarief. In totaal zijn er zo’n 600 formules beschikbaar. “Dit kan gaan van een daguitstap tot een verblijf van een week aan zee. De bestemmingen zijn wel altijd in eigen land”, verduidelijk de schepen. “We hebben intussen het reiskantoor ook verhuisd van het OCMW naar het Inloophuis. Dat heeft duidelijk ook de drempel verlaagd om binnen te stappen.”

Groepsuitstappen

“Niet enkel de vraag naar individuele uitstappen groeide, er was ook interesse in gezamenlijke uitstappen”, vult Rebecca Waem, coördinator van het Inloophuis, aan. “Een trip is erg leuk maar alleen is maar alleen. We staken daarom de koppen bij elkaar met enkele vrijwilligers en inmiddels organiseren we maandelijks een groepsuitstap voor onze doelgroep. Dit startte kleinschalig met een lokale plantenwandeling waar we brandnetels plukten en samen soep van maakten. In augustus volgde een groepsuitstap naar Bellewaerde en op 31 oktober staat een Halloweengriezeltocht met spinnensoep op het programma. De positieve reacties van zowel klanten als partners zorgen ervoor dat we hier de komende jaren zeker verder op inzetten.”

Praktisch

Voor Rap op Stap komen inwoners in aanmerking met een leefloon, een verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit, mensen in schuldbemiddeling of simpelweg personen of gezinnen met een beperkt budget. Meer info via www.kruibeke.be/rapopstap. Wie graag persoonlijke reiswensen wil bespreken, kan elke donderdagmiddag tussen 13 en 16 uur (de eerste donderdag van de maand tot 19 uur) vrijblijvend en zonder afspraak binnenstappen in het Inloophuis, G. De Cremerstraat 36 (1e verdieping) in Rupelmonde. Telefonisch is er op dinsdag een permanentiemoment van 13 tot 16 uur via 0474 49 14 31 of mailen naar rapopstap@kruibeke.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.