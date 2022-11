Radio Barbier organiseert eerste Popquiz

Melsele Bakkerij Van Steenlandt moet deuren sluiten na brand: “Hopen zo snel mogelijk te heropenen met steun van collega’s”

De bekende bakkerij Van Steenlandt in Melsele moest vandaag noodgedwongen de deuren gesloten houden. Oorzaak is een brand in één van de machines. “Gelukkig waren we er meteen bij om te blussen, maar we zijn wel een essentieel onderdeel kwijt om brood te kunnen bakken”, vertelt bakker Kris. Hij hoopt nu op voldoende solidariteit bij collega’s om na het weekend te kunnen heropenen.

11 november