Radio Barbier bouwt studio om tot saloon: “Want 100ste uitzending van ‘Love That Country Music’ vraagt om een feestje”

De 100ste uitzending van Love That Country Music gaat niet onopgemerkt voorbij. Op 4 september tussen 14 en 18 uur tovert Radio Barbier zijn studio in de Kruibeekse Ambachtstraat om tot een heus saloon, met live muziek en randanimatie. Wie zich verkleedt in western-style maakt bovendien kans op een van de vele mooie prijzen, zoals een ballonvaart.

Presentatrice en country-liefhebber in hart en nieren Greet De Smet: “Love That Country Music heeft een trouw luisterpubliek en de interesse voor country neemt de laatste jaren alleen maar toe. De 100ste uitzending van mijn programma is daarom niet alleen een ode aan de countrymuziek zelf, het is ook een manier om het programma – en Radio Barbier zelf – nog wat meer bekendheid te geven in Groot-Kruibeke. En het is ook gewoon hele fijne muziek, met een toffe sfeer errond.”

Liefhebbers van countrymuziek zijn die dag van harte welkom om Greet live aan het werk te zien, iets te drinken in het saloon van Radio Barbier, mee te dansen of te genieten van een huifkarrentocht.

Het hele programma wordt ook live gestreamd via de website van Radio Barbier: www.radiobarbier.be en kan later via dezelfde website opnieuw beluisterd worden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.