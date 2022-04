Raad voor vergunningsbetwistingen vernietigt vergunning voor drie windturbines tussen Temse en Bazel

Er wordt vier jaar strijd geleverd tussen het actiecomité en EDF Luminus. De windmolens van 200 meter hoog komen tot op 300 meter van de huizen op de Blauwhofsite, in het groene gebied tussen Steendorp en Bazel. In totaal werden er maar liefst 2.832 bezwaarschriften ingediend. Ook beide gemeenten Kruibeke en Temse gaven net als de provincie een negatief advies maar toenmalig minister Koen Van den Heuvel verleende in 2019 alsnog een vergunning. Het actiecomité stapte daarop naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “We zijn tevreden dat we met de vele steun van beide gemeenten het project konden tegenhouden maar we zijn er nog niet helemaal”, zegt woordvoerder Geoffroy Le Grelle. “De minister kan de beslissing namelijk nog overrulen en alsnog de vergunning toekennen. Daarvoor is er nog 4 maanden de tijd, eventueel verlengbaar.”