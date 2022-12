Problemen met straatverlichting in Geeraard De Cremerstraat slepen al maand aan door defect aan ondergrondse kabel

Kruibeke/Beveren “Leg eens een prei onder de kerstboom!” Fonds 9150 zamelt verse groenten en fruit in voor kansarme gezinnen

Het Fonds 9150 organiseert ook dit jaar een kerstdiner voor mensen uit de gemeente die het financieel niet zo breed hebben. Door de energiecrisis is er al een recordaantal inschrijvingen van 340. “Normaal geven we er ook een cadeautje bij, maar dit jaar gaan we voor verse groenten en fruit omdat we zien dat mensen daar jammer genoeg eerst op gaan besparen”, zegt Geert Magerman. Intussen is er voor Beveren ook een Fonds 9120 in de maak.

22 december