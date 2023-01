Prijzen voor huizen en appartementen in Kruibeke stijgen

Kruibeke Voormalig jeugdhuis Kabaz schenkt 24 jaar na stopzet­ting haar clubkas aan goede doel

Het was al van 1999 geleden dat de laatste activiteiten werden gehouden maar in de kas van het voormalige jeugdhuis Kabaz zat nog altijd een mooi bedrag van ruim 2.000 euro. Dat geld is nu geschonken aan Kruibeke Helpt, een vereniging die voedselpakketten verdeelt onder kansarme gezinnen.

12 januari