Postgebouw verdwijnt onder de sloophamer voor appartementen: “Maar dienstverlening blijft verzekerd”

KruibekeEr is een sloopaanvraag ingediend voor het postgebouw van Kruibeke. Dat veroorzaakt wel enige ongerustheid bij de bevolking. Volgens schepen Filip Vercauteren (CD&V) zal de dienstverlening echter verzekerd blijven. In afwachting van een nieuwe postkantoor komt er mogelijk een tijdelijk postpunt in het gemeentehuis.

bPost had de activiteiten in het postgebouw in de Edmond Gorrebeeckstraat de voorbije jaren al fors afgebouwd. Vandaag is er enkel nog een loket maar het is geen uitvalsbasis meer voor postbodes. Het grootste deel van het gebouw werd daarom al verhuurd. Er is een kinderopvang gevestigd en de voormalige conciërgewoning wordt privaat verhuurd. De parking van de vroegere postwagens wordt dan weer gebruikt als stalplaats door een autohandelaar.

Appartementen

Een projectontwikkelaar gaat nu het hele complex slopen en heeft hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd. Er komt een nieuwbouw in de plaats met 16 appartementen en een ondergrondse parking met 13 garageboxen en 11 staanplaatsen. Hoewel het gelijkvloers momenteel exclusief staat ingetekend voor appartementen is het niet uitgesloten dat er opnieuw een postkantoor of kinderopvang kunnen ondergebracht worden. De projectontwikkelaar houdt die mogelijkheid open.

Dienstverlening blijft

Bij de bevolking is er wel wat ongerustheid ontstaan over de plannen. Het postkantoor in Kruibeke is het enige voor de drie deelgemeenten. Veel mensen vrezen dat ze zich in de toekomst moeten verplaatsen buiten de gemeente. De regering beslist vorig jaar echter dat elke Belg in de gemeente waarin hij woont toegang moet hebben tot een postkantoor en een bankautomaat. Dat is een gevolg van de nieuwe beheersovereenkomst met bpost. Ook schepen Filip Vercauteren benadrukt dat bPost niet vertrekt uit Kruibeke.

Altena als alternatief

“Maar er is wel nog geen beslissing genomen over een nieuwe locatie en evenmin over een tijdelijke”, reageert hij. “Er is door bPost wel al contact opgenomen met de gemeente om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. We denken onder meer aan de aanpalende site Altena. Daar worden 60 appartementen gebouwd in samenwerking met de huisvestingsmaatschappij. Op het gelijkvloers zijn panden voorzien voor horeca, handel en diensten. Een postkantoor zou daar geknipt zijn.”

Ook kinderopvang zoekende

Het enige probleem is dat het project Altena pas eind 2023 of begin 2024 van start gaat. Er zullen dus enkele jaren overbrugd moeten worden. “Maar ook daarvoor zijn we met bPost enkele alternatieven aan het bekijken. Een mogelijke piste is een ruimte in het gemeentehuis.” De kinderopvang Manneke Jaan trok intussen ook al aan de noodbel. “Ook zij vragen de gemeente om mee te helpen zoeken naar een ander pand maar een eenvoudige zoektocht is dit echter niet”, geeft de schepen toe.

