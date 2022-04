Politiewagen onderweg naar interventie rijdt auto in de flank aan op kruispunt: bestuurster zwaargewond

Het ongeval gebeurde kort na de middag. De politiecombi van de zone Kruibeke-Temse was onderweg naar een dringende interventie in Kruibeke. Daar was een kind van 9 jaar op de fiets aangereden en gewond geraakt. De agenten reden op de Nieuwe Baan prioritair met zwaailichten een aantal voertuigen voorbij via het andere rijvak, gescheiden met een middenberm. Een bestuurster die eveneens in de richting van Kruibeke reed, had dit te laat opgemerkt. Net op het moment dat de politiewagen haar voertuig wou inhalen, sloeg ze linksaf in de Daalstraat. Haar wagen werd in de flank gegrepen en een twintigtal meter verder gekatapulteerd doorheen de afsluiting van een woning. De vrouw moest door de brandweer uit het wrak bevrijd worden en werd zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd. Eén van de agenten raakte bij het ongeval lichtgewond. Beide voertuigen zijn total loss. De politie van de zone Waasland-Noord kwam ter plaatse voor de vaststellingen.