Politie valt binnen in verschillende cafés voor controle: “Veel machtsvertoon en verjaardagsfeestje voor onze dochter verknald”

Kruibeke/TemseDe politie van de zone Kruibeke-Temse heeft vrijdagavond een grote controleactie gehouden in verschillende horecazaken. In Temse werd een café meteen gesloten. Bij Vogelzang Café in Rupelmonde is het ongenoegen over de controle bijzonder groot. “Dit machtsvertoon was nergens voor nodig”, vindt Martine Vlaminck. “Er was net een verjaardagsfeestje aan de gang voor onze dochter.”