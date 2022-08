Polderscross pakt uit met unieke stunt in het veldrijden: “Toeschouwers mogen gratis binnen... maar drink er dan wel eentje meer”

KruibekeDe Polderscross in Kruibeke mag op zondag 18 september het startschot geven van het nieuwe veldritseizoen. Het team zat in het verleden nooit verlegen om een stunt en dat is ook deze editie het geval. Ze maken de internationale cyclocrosswedstrijd namelijk helemaal gratis voor toeschouwers. “Iets wat ons in België in een recent verleden nooit werd voorgedaan!”

De toegangsprijs bedraagt normaal gezien 12 euro aan de kassa. Dat is ook logisch want de organisatie van internationale veldritorganisatie kost immers handenvol geld. Dat het evenement nu helemaal gratis wordt, is onder meer te danken aan de H2O Group uit Burcht en Carrosserie Janssens. Zij worden immers hoofdsponsor van de Polderscross, waardoor ze er mee voor zorgen dat iedere toeschouwer gratis naar de cross kan.

Quote We hebben twee jaar het publiek moeten missen en willen we hen nu graag massaal opnieuw laten genieten van de cross Kurt Vernimmen en Marc Janssens, Organisatoren en hoofdsponsors

“Uiteraard heeft dit een financiële impact voor onze organisatie”, erkennen organisatoren Marc Janssens (Carrosserie Janssens) en Kurt Vernimmen (H20 Group). “Zeker na twee moeilijke coronajaren. Maar net omdat we twee jaar het publiek moeten missen hebben, willen we hen nu graag massaal opnieuw laten genieten van de cross. We hopen dus dat het wegvallen van de toegangsprijs ervoor zorgt dat we heel wat supporters mogen verwelkomen in de Polders van Kruibeke op zondag 18 september.”

Opener seizoen

Normaal is de opener van het Belgische veldritseizoen voorbehouden voor de Rapencross in Lokeren, maar daar vinden komende winter de Belgische kampioenschappen plaats. Daarom strijken de renners op zondag 18 september neer in de Polders van Kruibeke. De renners krijgen meteen een stevig parcours voorgeschoteld: de lussen op de Ringdijk, de lastige – en bij regenweer vettige – passages over de weilanden, de balkjes of de lange zandstrook: allemaal spelen ze een bepalende rol in wie achteraf met het gouden eremetaal gaat lopen.

Quote Nu de toegang gratis is, zou het wel fijn zijn dat iedereen er eentje extra drinkt op het terrein want alle beetjes helpen Bram De Brauwer, Medeorganisator

Door het schrappen van de toegangsprijs zijn er minder vrijwilligers nodig en moet de site in Bazel niet langer volledig omheind worden. Toch volgt er nog een warme oproep richting de toeschouwers. “Want met sponsoring en verkoop van onze viparrangementen alleen verdienen we de kosten absoluut niet terug”, vult medeorganisator Bram De Brauwer aan. “Dus nu de toegang gratis is, zou het fijn zijn dat iedereen één - of meerdere - extra consumptie(s) drinkt op het terrein.” Alle kleine beetjes helpen immers. “En dan maken we er met z’n allen opnieuw één groot veldritfeest van, zoals een cross zou moeten zijn,” besluiten Janssens en Vernimmen.

Naast het officiële wedstrijdprogramma in de namiddag is er ook opnieuw een jeugdinitiatie en lokale bevolkingscross voorzien. Deelname is gratis maar op voorhand inschrijven is wel verplicht.

