Phishingmails over energiehuizen

Temse José De Cauwer over vader Victor (102): “Zelfs toen hij geen duiven meer had trok hij als honderdja­ri­ge nog elke week naar het duivenlo­kaal”

Victor De Cauwer, de oudste duivenmelker van ons land, zal op zaterdag 4 februari begraven worden in de parochiekerk van Velle. “Hij zou het niet anders gewild hebben”, zegt zoon José De Cauwer. “Hij is er geboren en er nadien nooit ver van weg geweest. Ik vond dat vroeger triestig, maar nu begrijp ik dat hij zijn geluk in die eenvoud vond.”

