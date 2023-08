Pascal Jonckers uit Rupelmonde krijgt European Photographer kwalificatie voor thema ‘wildlife’.

Restaurant Palings­huis viert vijftigja­rig bestaan: “Aan onze succesge­rech­ten sleutelen we niet meer, de zaak stond al op z’n kop toen we nog maar het servies verander­den”

Het bekende restaurant Het Palingshuis aan de Wilfordkaai in Temse viert op 1 augustus haar vijftigjarig bestaan. Of beter gezegd: ze is dan precies een halve eeuw in handen van de familie Van Grasdorff. De geschiedenis van Het Palingshuis gaat immers terug tot 1870. Met chef Coert (49) staat nu de tweede generatie achter het fornuis maar vader Remi (71) en moeder Annemie (69) werken nog altijd hard mee achter de schermen. We gingen langs voor een gesprek.