Parket onderzoekt lozing van giftig afvalwater in Schelde: “Afkomstig van stortplaats die wordt uitgebaat door Vlaamse Waterweg”

Kruibeke Polder­scross pakt uit met unieke stunt in het veldrijden: “Toeschou­wers mogen gratis binnen... maar drink er dan wel eentje meer”

De Polderscross in Kruibeke mag op zondag 18 september het startschot geven van het nieuwe veldritseizoen. Het team zat in het verleden nooit verlegen om een stunt en dat is ook deze editie het geval. Ze maken de internationale cyclocrosswedstrijd namelijk helemaal gratis voor toeschouwers. “Iets wat ons in België in een recent verleden nooit werd voorgedaan!”

30 augustus