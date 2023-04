Paard van Troje op bezoek bij ’t Loze Vissertje

Luc (56) en Katleen (49) openen zelfpluk­tuin voor bloemen: “Andere markten aanboren nu landbouw zo onder druk staat”

Zelf een boeket tulpen of narcissen samenstellen? Het kan bij de nieuwe pluktuin Loreline in de Blauwe Hoevestraat in Zwijndrecht. Luc Tindemans en Katleen De Paep hebben een varkens- en akkerbouwbedrijf in Sint-Gillis-Waas, maar willen met dit initiatief andere markten aanboren. “De kleurrijke omgeving krijgt de buurt er gratis bij.”