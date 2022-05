Overleden sportschepen Kamiel Van Gheem vereeuwigd op zijn voetbalplein: “Het was zijn wens dat hier zijn as zou uitgestrooid worden”

KruibekeNaast het voetbalplein in de sportzone Kerkeputten is een gedenkteken onthuld voor Kamiel Van Gheem. De schepen van sport overleed eind vorig jaar aan een slepende ziekte. Zijn weduwe Leni strooide onder een boom naast de gedenksteen een deel van zijn assen uit. “Dat was namelijk ook zijn laatste wens.”

De dood van Kamiel Van Gheem (67) was in november vorig jaar een zware klap voor het college en zijn partij N-VA. Hij zetelde namelijk verschillende legislaturen in de gemeenteraad. Als kroon op het werk was hij de laatste drie jaar van zijn leven schepen van sport. Vooral voetbal was zijn grote passe. Dertien jaar lang was Kamiel Van Gheem voorzitter van voetbalclub K.J.V. Kruibeke. Het was onder zijn bestuur dat de club promoveerde van 2de naar 1e provinciale en er een kunstgrasmat werd aangelegd.

Laatste wens

“Op deze plek was hij het liefst”, blikt zijn weduwe Leni De Vogel terug. “Het was zelfs zijn laatste wens om op het plein te worden uitgestrooid. Om hygiënische redenen was dat echter niet mogelijk.” Zijn wens ging ruim een half jaar na zijn overleden, op Kamiels verjaardag, toch nog enigszins in vervulling. Naast de tribune van het A-terrein werd namelijk een gedenkteken geplaatst. De blauwe, ruwe arduinsteen is een creatie van de lokale kunstenaar Paul De Wachter. Daarnaast is een amberboom geplant. Leni had een deel van de assen van Kamiel bewaard en heeft die nu aan de voet van de boom uitgestrooid. “Zo kan hij mee vergroeien met deze boom”, klinkt het. “Ik ben blij dat ik zijn wens alsnog kon vervullen.”

Volledig scherm Leni strooide een deel van de assen uit aan de voet van de boom. © Kristof Pieters

Favoriete plekje

Het initiatief voor het gedenkteken komt van burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). “Ik denk nog elke dag aan Kamiel”, vertelt hij. “Op mijn bureau staat zijn foto. Hij kijkt dus nog altijd mee achter mijn rug en zo voelt het ook. Ik zal Kamiel altijd herinneren als een innemend man, nooit slechtgezind, zelfs niet toen hij ziek werd. Hij verdient het dan ook om permanent herinnerd te worden op zijn favoriete plekje, vlak naast de lijn van het voetbalveld.”

Vereeuwigd in amberboom

Nancy Vrancken, het nichtje van Kamiel, is blij met de keuze voor een amberboom. “Deze boom staat bekend voor zijn spectaculaire herfsttinten. Zo zal hij in de toekomst naast het plein schitteren en doen herinneren aan Kamiel. Het is nu nog een jonge boom maar hij kan tot wel 25 meter hoog worden. Hij zal dus gezien worden, net als Kamiel die door velen beschreven werd als een boom van een man. Maar hij groeit wel traag en ook hier valt de gelijkenis op want Kamiel pakte alles ook graag op zijn gemak aan. Tot slot staat de amberboom ook bekend voor zijn gomhars die als basisstof voor lijm wordt gebruikt, net zoals Kamiel een lijm was voor de gemeenschap. Dus symbolischer kan het bijna niet.”

Volledig scherm © Kristof Pieters

