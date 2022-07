Oude pastorie wordt verkocht: “Ideale locatie voor projectontwikkelaars”

De verkoop van de oude pastorie in de Priester Saveynstraat stond al langer op de agenda, maar moest uitgesteld worden om eerst enkele krakers uit het leegstaande gebouw te zetten. Nu dat gebeurd is, kan het bordje ‘te koop’ wel aan de gevel. “We voorzien zelf geen invulling voor het pand”, zegt schepen Filip Vercauteren (CD&V). “Daarom zullen we het gebouw samen met een aanpalend braakliggend terrein verkopen met het oog op private ontwikkeling. De verkoop zal openbaar gebeuren. We hopen dit jaar nog een voorstel te krijgen van geïnteresseerde projectontwikkelaars. De locatie van de pastorie is uitstekend gelegen in het centrum van het dorp. Een uitgelezen plaats om als investeerder mee aan de slag te gaan.”