Oppositie heeft plots meerderheid in handen... en wil niet dat burgemeesterssjerp naar CD&V gaat

KruibekeDe Kruibeekse meerderheid is een minderheid geworden. Onafhankelijk raadslid Catherine Hermans verliet de gemeenteraad samen met oppositiepartijen D.E.N.E.R.T en SamenVoorKruibeke, waardoor het in zetelverdeling nu dertien tegen twaalf staat. Alles draait rond de nakende burgemeesterswissel, waarbij de sjerp naar CD&V zou gaan. Maar zoals het er nu naar uitziet, is een complete machtswissel en een nieuw bestuur niet uitgesloten.

Een opstand. Geen term beter om aan te stippen wat er maandagavond tijdens de gemeenteraad gebeurde. Een gemeenteraad die door het opstappen van oppositie en Hermans niet langer door kon gaan. Dirigent van dienst? Oud-burgemeester Antoine Denert.

Inzet van die hele opstand, is de geplande overdracht van de sjerp. Normaal zou Filip Vercauteren (CD&V) die overnemen van Dimitri Van Laere (N-VA), maar voor Denert is dat geen optie. “CD&V is de kleinste partij en moest na de verkiezingen zelfs heel wat zetels inleveren (van negen naar vier, red.)”, legt hij uit. “We staan nog altijd open voor een ander voorstel, maar dan zal het wel snel moeten gaan. De gemeenteraad is nu met een week verdaagd en als er tegen dan geen duidelijk voorstel voor een stabiele meerderheid op tafel ligt, zal er een motie van wantrouwen ingediend worden.”

Quote Ik heb voorge­steld om allemaal samen te besturen, zonder meerder­heid of oppositie. Dat zou pas het meest democrati­sche bestuursmo­del zijn Oud-burgemeester Antoine Denert

Als er een motie van wantrouwen komt, dan dient die nog gestemd te worden. Maar gezien de oppositie nu feitelijk de meerderheid geworden is, mag het duidelijk zijn dat Denert geen leeg ultimatum stelt. “Het jaareinde nadert en volgende maand staan de budgetten op de agenda”, pikt Kristof Van de Vyver, fractievoorzitter van SamenVoorKruibeke, in. “Het zou wenselijk zijn om tegen dan een stabiele meerderheid te hebben. CD&V blijft vasthouden aan het bestuursakkoord, maar zal toch water bij de wijn moeten doen.”

Toch betekent dat niet noodzakelijk dat Denert samen met Van de Vyver zou gaan besturen. Die laatste vindt een krappe meerderheid van dertien op vijfentwintig zetels immers geen optie met het oog op de lopende fusiegesprekken met Beveren. En laat die mogelijke fusie net een wig vormen tussen beiden: Denert is pro, SamenVoorKruibeke afwachtend. Het zou dus ook perfect kunnen dat de huidige meerderheid van CD&V en N-VA óf D.E.N.E.R.T, óf SamenVoorKruibeke aan boord hijst.

Al is er volgens Denert nog een andere optie. “Ik heb voorgesteld om allemaal samen te besturen”, klinkt het. “In dat geval is er geen sprake van meerderheid of oppositie, en krijgen alle raadsleden inspraak. Het zou alleszins het meest democratische bestuursmodel zijn.”

Postjes

Of Denert en co. gehoor vinden bij Filip Vercauteren (CD&V) is maar de vraag. “We weten dat er momenteel geen meerderheid is en voeren daarom gesprekken met zowel D.E.N.E.R.T als SamenVoorKruibeke”, zegt hij. “Maar we moeten vaststellen dat het niet om de inhoud draait, maar om de postjes. Men gunt CD&V en mij duidelijk de sjerp niet, terwijl dit nochtans bij de start van de legislatuur door een meerderheid goedgekeurd werd.”

Samenwerken met wat we gemakshalve nog even de oppositiepartijen noemen, ziet Vercauteren met de nodige twijfels tegemoet. “Met SamenVoorKruibeke hebben we al in een coalitie gezeten en toen werden we totaal verdrongen. Met Antoine Denert liepen er nog wel gesprekken en daarom verbaast het ons dat deze actie ondernomen werd. Uiteindelijk is de burger hier het grootste slachtoffer van: terwijl agenten in Brussel betogen, is hier de politiebegroting niet goedgekeurd — en kunnen we dus ook geen extra agenten aanwerven.”

