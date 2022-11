Op wandel langs getijdengebied in het Waasland: bewonder de watervallen van Kruibeke

Deze stevige wandeling van 17 kilometer loopt langs heel wat prachtige bezienswaardigheden. Een van de eerste dingen die je kan bewonderen is de waterburcht Kasteel Wissekerke met zijn vijver, hangbrug en een park met bomen. Deze ligt in het dorp Bazel dat behoort tot de vijftig mooiste dorpen van Vlaanderen. Je vindt er ook Arcade, een kunstwerk van Gijs Van Vaerenbergh, terug. Het bestaat uit vijf bogen die als gaanderij fungeren als een soort toegangspoort tot de polder. Vervolgens is het de beurt aan de Fassaatpolder die ervoor moet zorgen dat er minder druk is van de Scheldevloed bij opkomend getij. Het Karpershuisje dat nu is ingericht als zomerverblijf voor vleermuizen is ook een leuke stop. Een beetje verder staat een kijkwand en picknicltafel waar je even tot rust kan komen met prachtig uitzicht.