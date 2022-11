“Op ’t gemak? Altijd en overal”: Vrouw & Maatschappij voert actie tegen grensoverschrijdend gedrag in uitgaansleven

KruibekeVrouwen voelen zich nog te vaak onveilig bij het uitgaan. Vrouw & Maatschappij Kruibeke is daarom een actie gestart tegen grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven.

De actie kadert in de jaarlijkse Wittelintjes-campagne tegen geweld op vrouwen. “Na onze start in Polder Noord zijn we bij enkele jeugdbewegingen gepasseerd, omdat zij als organisatoren van fuiven een belangrijk deel uitmaken van het Kruibeekse uitgaansleven”, zegt voorzitter Els De Bock. “We gaan de komende tijd nog verder op tocht om witte lintjes uit te delen en ook stickers met het opschrift “Op ‘t gemak? Altijd en overal” ter sensibilisering van zowel uitbaters, medewerkers als fuifgangers.”

Vrouwen voelen zich volgens V&M nog te vaak onveilig bij het uitgaan. Ook spiking, waarbij de dader ongemerkt drugs toevoegt aan het drankje van het slachtoffer om deze te verdoven, is in opmars. “In België zijn er jaarlijks zo’n 50 aangiftes van verkrachting na spiking. Toch blijkt dit cijfer een enorme onderschatting, aangezien 90% van de slachtoffers van verkrachting geen aangifte doet bij de politie”, klinkt het. “Het hoeft zelfs niet altijd zover te gaan: een flirterige klant aan de bar die geen nee kan aanvaarden of iemand die al een glaasje te veel op heeft en geen grenzen meer kan inschatten: vanaf wanneer gaat het te ver? “

Daarom zijn bar- of fuifmedewerkers vaak het eerste aanspreekpunt bij grensoverschrijdend gedrag. Voor hen ontwikkelde Vrouw & Maatschappij een poster waarop stapsgewijs wordt uitgelegd hoe je de sfeer goed kan houden én om hen te ondersteunen om daadkrachtig op te treden bij grensoverschrijdend gedrag. “Zo kunnen we met z’n allen veilig een stapje in de wereld zetten!”

