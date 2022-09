Ongerustheid bij bevolking over stortplaatsen: “Bijkomend onderzoek in kleigroeve, voormalige vuilnisbelt in Broekstraat wordt afgedekt.”

KruibekeNa de Pano-reportage van afgelopen maandag heerst in Kruibeke niet alleen ongerustheid over de stortplaats in de oude kleigroeve maar ook over de voormalige vuilnisbelt in de Broekstraat. “We volgen beide dossiers op de voet”, zegt burgemeester Dimitri Van Laere. “Voor de site van de kleigroeve wachten we nu op de bijkomende onderzoeken. De vervuiling op de voormalige stortplaats in Rupelmonde blijkt gelukkig beperkt te zijn en zal grotendeels afgedekt worden.”

Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) heeft de stortplaats op de Argex-site in Kruibeke intussen al laten stilleggen omdat vanop die stortplaats te veel uranium en kobalt in de Schelde werd geloosd. Het gemeentebestuur gaat zich nu informeren bij het Vlaams Departement Omgeving en De Vlaamse Waterweg. “Verder wachten we het gerechtelijk onderzoek af en kijken we uit naar de bijkomende onderzoeken die plaats zullen vinden op de stortplaats”, zegt Van Laere.

Chirolokaal naast stort

Niet enkel in Kruibeke volgt het gemeentebestuur de situatie van nabij op, maar ook in Rupelmonde. Náást het perceel waar de nieuwe jeugdlokalen voor Chiro en Scouts Rupelmonde gebouwd worden, lag namelijk vroeger een stortplaats voor huisvuil. “We begrijpen dat mensen zich zorgen maken naar aanleiding van de actualiteit. Daarom vinden we het belangrijk om goed te informeren. In Rupelmonde werden reeds verschillende onderzoeken uitgevoerd en daaruit blijkt dat er geen gevaar is voor de gezondheid van de omwonenden”, verzekert de burgemeester.

Afdekken

Aanvankelijk werd in Rupelmonde een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, waaruit bleek dat extra onderzoek nodig was. Op basis van de resultaten uit het gedetailleerd (of beschrijvend) onderzoek en het PFAS-onderzoek is een saneringsdeskundige bezig met de opmaak van een bodemsaneringsproject. “Dit rapport zit in een laatste fase. Voorlopig blijkt dat de verontreiniging zodanig beperkt is dat het zou volstaan om het grootste deel van de oude huisvuilstortplaats af te dekken en zo ieder risico volledig weg te nemen. Enkel bepaalde kleinere spots zouden worden afgegraven.”

Eind september wordt het rapport ingediend bij OVAM, zij hebben 90 dagen de tijd om dit te beoordelen. Zodra de gemeente de goedkeuring krijgt, zullen de werken aanbesteed en uitgevoerd worden. De kostprijs wordt geraamd op 75.000 euro voor het afdekken en 15.000 euro voor de afvoer van grond.

Bouwwerken op schema

Ondertussen ondervinden de bouwwerken van de nieuwe jeugdlokalen op het aanpalende terrein hiervan geen hinder. De werken zitten op schema om deze winter te worden opgeleverd. De twee terreinen zullen duidelijk fysiek afgescheiden worden van elkaar. Na de werken zal ook het terrein waar vroeger gestort werd, volledig veilig en bruikbaar zijn.

Volledig scherm simulatie van de nieuwe jeugdlokalen © rv

