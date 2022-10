Onderzoek naar gezondheidseffecten van zware metalen bij jongeren rond Umicore-site

KruibekeNog dit najaar start een grootschalig gezondheidsonderzoek bij 200 jongeren tussen de 14 en 15 jaar rond de Umicore-site in Hoboken. De studie moet duidelijk maken wat de gevolgen zijn van de blootstelling aan lood, cadmium, arseen en roetdeeltjes. Ook jongeren uit Kruibeke wordt gevraagd een bloed- of urinestaal te leveren.

Reeds geruime tijd is er bij de omwonenden rond de Umicore site ongerustheid over de blootstelling aan zware metalen en de effecten ervan op de gezondheid. Om een duidelijk en wetenschappelijke beeld van de situatie te krijgen, wil men nu 200 jongeren tussen de 14 en 15 jaar. Deze doelgroep is uitermate geschikt voor een onderzoek. Enerzijds omdat de puberteit een gevoelige periode maar anderzijds ook omdat de jongeren de lokale blootstelling goed weerspiegelen. Op die leeftijd is er immers nog geen vertekend beeld door historische blootstelling of effecten van een arbeidssituatie.

Straal van 3 km

Het gaat om jongeren die wonen binnen een straal van 3 km rond Umicore. In hun bloed of urine worden metalen (lood, cadmium en arseen) en roetdeeltjes gemeten. Het onderzoek is een zogenaamd Humane Biomonitoring waarbij aan de hand van metingen een verband kan worden gelegd tussen blootstelling aan bepaalde stoffen en de gezondheidseffecten. Daarbij worden ook veranderingen in het lichaam gemeten nog voordat er sprake is van ziekte. De onderzoekers zullen ook omgevingsfactoren meenemen zoals eten van lokaal geteelde voeding, hygiëne, levensstijl, enz.

Resultaten in 2024

De uitnodigingen voor de deelnemers zullen vertrekken in de loop van november 2022. De onderzoeken zelf zullen doorgaan in de loop van 2023. De resultaten worden verwacht in 2024. Voorafgaand aan de eigenlijke start van de studie is erop woensdag 26 oktober een online informatievergadering gepresenteerd. Lokale organisaties zoals lokale besturen, burgergroepen, scholen, huisartsen, jeugdverenigingen, … zullen uitgenodigd worden om de studie van dichtbij op te volgen in een klankbordgroep.

