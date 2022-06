Omwonenden oude scheepswerf vrezen vooral verkeersdrukte van woonproject: “500 auto’s extra per dag”

RupelmondeOp CNR-site in Rupelmonde komen binnen enkele jaren 150 nieuwe flats. De buurtbewoners konden de plannen al eens komen inkijken op een infomarkt in ’t Stadhuys. De grootste vrees is de toenemende verkeersdrukte omdat er slechts één toegang is tot de voormalige scheepswerf. Volgens burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) toont de woonwijk Wijnakkershoek dat dit geen problemen hoeft op te leveren.

Momenteel loopt het openbaar onderzoek voor het RUP van de oude scheepswerf CNR. Momenteel staan er al twee appartementsblokken met samen 60 flats. Daar komen gespreid over een zestal gebouwen nu nog eens 150 woongelegenheden bij. De buurtbewoners vrezen echter de bijkomende verkeersdrukte. De enige toegang tot de CNR-site is via de Dijkstraat en dus moet alle verkeer ook via de Broekstraat die een erg smal profiel heeft. “Auto’s rijden nu al over het voetpad dat op een gelijk niveau ligt met de weg”, getuigt een bewoonster. “Ik ben onthaalmoeder en heb schrik dat er vroeg of laat een kindje voor de deur wordt aangereden.”

Minder ingrijpend dan oude plan

Volgens burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) is het plan net bijgestuurd omwille van de beperkte ontsluitingsmogelijkheden. “Het oorspronkelijk BPA voorzag ook een bedrijvenpark en de theaterzaal. Volgens berekeningen zou dit tot 2.310 verkeersbewegingen per dag genereren. Vandaag zijn dit er 249 en bij uitvoering van het voorliggende RUP wordt het dagelijks aantal voertuigen op 717 geschat. Dat is toch een wezenlijk verschil met het oude plan.”

Eén toegang

Een tweede toegang creëren is onmogelijk omwille van de ligging van het gebied, tussen de Schelde, het Mercatoreiland en de Polders van Kruibeke. “Maar op zich stelt dat geen probleem voor de leefbaarheid van de buurt”, relativeert Van Laere. “De wijk Wijnakkershoek in Bazel telt 500 woningen en ook daar is er slechts één toegangsweg.”

Autoluwe site

De site zelf wordt autoluw gehouden. “Het autoverkeer is enkel aan de rand. De Scheepsbouwersstraat gaan we zelfs volledig autovrij maken. Verder is er enkel een kleine buurtparking voorzien aan het begin van de Dijkstraat. Die is niet bedoeld voor bezoekers van de Polders van Kruibeke. Rupelmonde heeft wel een ‘poort’ naar dit gebied maar enkel voor zwakke weggebruikers. Bezoekers die met de auto komen, moeten zich parkeren aan de Scheldelei in Kruibeke.”

Veel groen

Een groot deel van de CNR-site blijft onbebouwd en krijgt een groene invulling voor zowel bewoners als het bredere publiek. “In de kern van Rupelmonde is er vandaag weinig groen”, zegt Van Laere. “Deze zone zal dus ook een meerwaarde hebben voor de rest van het dorp. Omdat er vandaag niet echt een band is tussen het centrum en de CNR voorzien we er ook een ontmoetingsruimte op het gelijkvloers van één van de appartementsgebouwen.”

Maar eerst moet er wel nog een hele procedure doorlopen worden. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 16 juli. Zodra het nieuwe RUP definitief is vastgesteld, kan de projectontwikkelaar een omgevingsvergunning aanvragen. De werken zullen dus vermoedelijk pas begin 2024 starten.

