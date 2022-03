OCMW Kruibeke valt in de prijzen met project tegen kinderarmoede

Ethias had in totaal 450.000 euro te verdelen om de armoede onder jongeren te bestrijden. Er werden 102 projecten ingediend door 130 OCMW’s. Een onafhankelijke jury onder voorzitterschap van hoogleraar Béa Cantillon boog zich over elk dossier. De verzekeraar maakte woensdag de winnaars bekend. Het OCMW van Kruibeke werd bekroond voor haar project ‘Alle kinderen, alle kansen’. Het project loopt in samenwerking met de scholen en de gemeente en streeft een structurele aanpak na om extreme armoede in al haar facetten aan te pakken. Laszlo Kosolosky, afdelingshoofd welzijn, is blij met de erkenning. “Armoede is meer dan een lege bankrekening, een gebrek aan voeding, kledij en andere levensnoodzakelijke producten. Armoede is ook uitgesloten worden, tegen muren lopen, vast komen te zitten in een web waar je op eigen kracht niet uit geraakt. Onze kansenwerkers zetten zich in voor kinderen, ouders en het hele schoolteam, om samen het verstikkende web van armoede te doorbreken.”