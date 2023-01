Nieuwe tarieven vastgelegd voor huur kasteel Wissekerke, ’t Stadhuys en OC Brouwerij

Het reglement moest nu geactualiseerd worden omdat er een aantal zaken gewijzigd zijn. Binnenkort zal het kasteel Wissekerke in Bazel de deuren heropenen na ingrijpende verbouwingswerken. Er werd een bezoekerscentrum ingericht maar de vestibule en kelder blijven ook beschikbaar voor de gemeenschap. Omdat de vestibule niet langer beschikt over een keuken is het tarief verlaagd van 500 naar 300 euro. Er is wel een forfaitaire kost voor de schoonmaak van 150 euro.

Voor de vergaderzaal van ’t Stadhuys in Rupelmonde was nog geen tarief opgenomen. Er is nu beslist dat deze gratis gebruikt mag worden met uitzondering voor initiatieven die inkom vragen. In dat laatste geval wordt 10 euro aangerekend. Hetzelfde tarief geldt voor de nieuwe vergaderzaal en workshopruimte in het kasteel Wissekerke. Het huurtarief voor het gebruik van de polyvalente zaal van ’t Stadhuys in Rupelmonde wordt verlaagd van 400 euro naar 200 euro.