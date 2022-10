Nieuwe ledborden waarschuwen bestuurders voor zone 30

Kruibeke/Beveren Vanaf midden volgend jaar vaste busverbin­ding tussen Beveren en Kruibeke

Of het iets met de fusiegesprekken te maken heeft, weten we niet maar de langverwachte busverbinding tussen Beveren en Kruibeke komt er. Vanaf midden 2023 staan er dagelijks twee ritten gepland per richting, in de ochtend- en avondspits.

29 september