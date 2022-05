Nieuwe fase van werken in Geeraard de Cremerstraat: kruispunt Kalverstraat gaat terug open

De Geeraard de Cremerstraat blijft wel onderbroken tot de Zoete Moederstraat maar de nieuwe fase is wel goed nieuws voor de bussen van De Lijn. Die komen vanaf dan opnieuw tot in Rupelmonde via de Kalverstraat (met 2 vervanghaltes). De voorbije maanden moesten inwoners gebruik maken van de belbus overdag. Na de laatste rit kon men beroep doen op de Mobibus. Dit veroorzaakte wel ongenoegen want de belbus moet ruim op voorhand gereserveerd worden. Het alternatief was te voet naar de Nieuwe Baan. Vanaf maandag rijden de bussen wel nog niet tot aan de kerk maar het is wel al iets minder ver stappen naar de dichtstbijzijnde halte.