Nederlandse overnemer voor failliet zuivelbedrijf Hollebeekhoeve

De Hollebeekhoeve zat al een tijdje in slechte papieren en de fors gestegen productieprijzen en lage winkelprijzen waren de spreekwoordelijke druppel. In Kruibeke werd vooral yoghurt en melk geproduceerd voor onder meer Delhaize, AVEVE en Makro. Reeds snel na het faillissement bood zich al een overnemer aan. Het Nederlandse zuivelbedrijf Royal A-ware is bezig aan een expansie op de Belgische markt. Het heeft al een roomfabriek in Merchtem en vorig jaar werd een melkpoeder- en boterfabriek overgenomen in Aalter. A-Ware is de belangrijkste melk- en kaasleverancier van supermarkt Albert Heijn. Het is ook een grote concurrent van Milcobel uit Kallo. Vorig jaar werden al tientallen melkveebedrijven afgesnoept. Voor de Hollebeekhoeve betekent de overname goed nieuws want de 25 personeelsleden kunnen alvast aan de slag blijven.