Na twaalf jaar broeden eindelijk een nageslacht voor koppel zwanen in kasteelpark Wissekerke: “Nooit gedacht dat het er nog van zou komen”

BazelOp de vijver van het kasteelpark Wissekerke in Bazel zwemmen binnenkort zes kleine zwaantjes. Een bijzondere gebeurtenis want al twaalf jaar lang probeerde het koppel zwanen voor nageslacht te zorgen. De gemeente liet zelfs nadarhekken en camerabewaking plaatsen omdat de eieren steeds verdwenen. “En net nu niemand toekijkt omdat het kasteel in de steigers staat, zijn er plots zes jongen geboren”, zegt conservator Davy Geukens.

De zwanen werden meer destijds uitgezet door toenmalig burgemeester Antoine Denert. Het waren oorspronkelijk twee koppels maar eentje is ooit de nek omgedraaid door een dierenbeul en een ander is gewoon gestorven. Het resterende koppel maakte elk jaar een nest maar de eieren verdwenen keer op keer spoorloos. Enkele jaren terug werden daarom draconische maatregelen genomen. Rondom de nestplaats werden hoge nadarhekken geplaatst en zelfs een bewakingscamera om een oogje in het zeil te houden. Maar ook dat leek niet te helpen. Tot nu. Terwijl niemand het nog verwachtte zijn er zes jonge zwaantjes geboren.

Verstoring door werken

Het was conservator Dave Geukens die de heuglijke ontdekking deed. “Ik dacht eerlijk gezegd dat het er ook dit jaar niet van zou komen”, geeft hij toe. “De dieren maken hun nest altijd op dezelfde plek en dat is uitgerekend vlakbij de ingang naar de kelderverdieping van het kasteel. Deze verdieping werd voor de coronacrisis verhuurd voor recepties en privéfeestjes. Daardoor werden de zwanen verstoord in hun broedproces. Nu staat het kasteel echter in de steigers en is er nog meer lawaai dan vroeger. Ik was dan ook stomverbaasd toen ik plots een jong kuiken opmerkte. Wat later waren ook de andere eieren uitgekomen. Er zijn nu in totaal zes jonge zwanen geboren.”

Volledig scherm In het verleden plaatste de gemeente nadar en zelfs camerabewaking uit schrik dat de eieren gestolen werden. © Kristof Pieters

Waarom het vroeger dan nooit lukte, blijft voorlopig een raadsel. “We weten dat er al eens eieren geroofd worden door een vos of een marter maar dat kan geen twaalf jaar op rij gebeuren. Mogelijk waren er toch dieven in het spel. Dat gebeurde namelijk eerder ook al op andere plaatsen. De eieren worden uitgebroed in broedkasten want jonge zwanen worden voor fors geld verkocht. Om die reden is er enkele jaren geleden nadar geplaatst en een bewakingscamera. Nu was het kasteeldomein echter afgesloten met een omheining omdat er restauratiewerken aan de gang zijn. We hadden ook niet meer de moeite genomen om maatregelen te nemen. Met die werken in de omgeving, leek ons de kans immers bijzonder klein dat er dit jaar wel een succesvol broedgeval zou zijn.”

Wilde zwaan in de bijt

Er is mogelijk nog een andere verklaring. “Begin januari heeft het koppel gezelschap gekregen van een wilde zwaan die hier toch een tijdje verbleven heeft. Ik durf niet suggereren dat hij de biologische vader is maar het is toch wel een vreemd toeval”, lacht Davy.

