Muziek, foto-expo en comedy bij ’t Loze Vissertje

Lowry is in Rupelmonde en omgeving geen onbekende. Hij was er eerder al te gast met zijn band. Momenteel toert hij solo door Duitsland maar Bert Deyaert kon de man strikken voor twee optredens in België. Alex Lowry begeleidt zichzelf op gitaar en Fender Rhodes piano en brengt materiaal uit nieuwe album ‘Night Movies at Beach 97’. Het concert start om 20 uur en de toegang is gratis. Wie hem maandag niet kan zien in café ’t Loze Vissertje, kan ook gaan luisteren in eetcafé Bapas in Temse op zondag om 15 uur.