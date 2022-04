Molenbergkermis pakt voor eerste maal uit met dartstoernooi

De Molenbergkermis is al meer dan 35 jaar een vaste waarde in het paasweekend. Dankzij deze jaarlijkse feestelijkheden is de muziekvereniging Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Kruibeke in staat om haar werking op een degelijk en hoog te niveau te onderhouden. “Met de opbrengst kunnen we onder meer nieuwe instrumenten, muziekpartituren en auteurs- en uitvoeringsrechten aanschaffen”, legt Kristof Van der Borght uit. “Dit gaat ook terug naar de gemeenschap via ons gratis muziekonderricht en het opluisteren van kermissen en kerstmarkten.”