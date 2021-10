Michael Goormans (39) al week spoorloos

Temse Lieve Dejonghe zwaait Temse uit met overzichts­ten­toon­stel­ling en schenking van schilderij

7 oktober In zaal Dacca loopt nog tot eind oktober een overzichtstentoonstelling van Lieve Dejonghe. 2021 is niet alleen het jaar waarin ze 60 werd en 25 jaar actief is als professioneel kunstenaar, ze ruilde ook het Waasland in voor de kust als woonplaats. Een definitief afscheid is het niet, want Lieve behoudt haar atelier in Steendorp.