Meer appreciatie voor vrijwilligers: betere vergoeding en jaarlijks bedankingsfeest

“Hierdoor waren er wel een aantal discrepanties. Zo kregen vrijwilligers bij de gemeente wel een vergoeding maar die bij het OCMW niet. We hebben nu drie categorieën bepaald en voorzien een forfaitaire onkostenvergoeding tussen 5 en 36,11 euro, het maximaal toegestane bedrag per dag. Daarnaast kunnen vrijwilligers ook in geschenkbonnen vergoed worden. Verder willen we een blijk van waardering geven door jaarlijks een bedankingsfeest voor alle vrijwilligers te organiseren en ook vorming te voorzien. We willen de vrijwilligers zo duidelijk maken dat hun inzet belangrijk is voor ons. We kunnen niet voor alle taken personeel inzetten. Ook voor vrijwilligers is het trouwens vaak een zinvolle invulling van hun dag en voor sommige zelfs een opstap naar het arbeidscircuit.”