Matroos overboord geslagen op binnenschip, massale zoektocht naar drenkeling in Schelde

Het zou volgens de eerste informatie gaan over een matroos van het binnenschip Casa Blanca, eigendom van een rederij uit Brugge. Het schip was onderweg met een lading containers naar de haven van Antwerpen. Ter hoogte van Kruibeke merkte de schipper plots op dat er geen spoor meer was zijn matroos. De man bleek overboord geslagen. Het is niet duidelijk waar dit precies gebeurde. Het laatste contact met de matroos was aan de sluis van Wintam. De kapitein meerde zijn schip aan de steiger van het bedrijf Xella (het vroegere Ytong) in Burcht. Er werden meteen grote middelen ingezet om de drenkeling te vinden. Duikers van de hulpverleningszone Waasland en de brandweerzone Antwerpen speurden de Schelde af. Ook de scheepvaartpolitie is ter plaatse, net als een helikopter van de federale politie. Omdat er na een uur zoeken nog altijd geen spoor is van de drenkeling slinkt de hoopt op een goede afloop.