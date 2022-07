Matroos op binnenschip overboord geslagen op de Schelde, massale zoektocht levert geen resultaat op

Vrasene Pastoor Daniël (75) dood aangetrof­fen in woning twee weken nadat hij benoemd werd tot ereburger: “Net met pensioen maar hij bleef bezig in zijn polderparo­chies”

In Vrasene is zondagochtend pastoor Daniël Vande Velde levenloos aangetroffen in zijn woning. Parochianen hadden alarm geslagen nadat hij niet kwam opdagen om de zondagsmis op te dragen. De hulpdiensten vonden hem in een plas bloed in de hal van zijn woning. Alles wijst op een tragisch ongeval of een natuurlijk overlijden. Daniël Vande Velde vierde deze maand was pas twee weken geleden tot ereburger van de gemeente Beveren benoemd. Er wordt met grote verslagenheid gereageerd op zijn plotse dood.

17 juli