Markant en Unizo bundelen de krachten voor eindejaarsactie en koopzondag

“Kruibeke telt nog heel wat handelszaken” zegt Annemieke Foubert, voorzitter van Markant. “Het aanbod is divers en men krijgt er persoonlijke service. Tegelijk moeten de handelaars wel opboksen tegen de koopcentra in de buurt en de webshops. Ieder op zich organiseert allerlei acties om zich kenbaar te maken bij de klanten. Het is echter makkelijker, voordeliger en efficiënter om dit samen te doen. Daarom hebben Markant en Unizo een toffe eindejaaractie opgezet om de handelaars te ondersteunen.”

Koopzondag

Op zondag 27 november wordt er een gezamenlijke koopzondag en opendeur georganiseerd. Tussen 11 en 17 uur zetten een 20-tal handelaars de deuren open en ontvangen ze de klanten op een originele manier: met een hapje en drankje, een kijkje achter de schermen, een goodiebag, een korting, een actie, enz. Annemieke Foubert neemt zelf ook deel met haar optiek. “Wie deze eindejaarsperiode langskomt, krijgt onder het motto “Lekker koken voor je ogen” een appelsien en een feestelijk receptenboekje met allerlei sinaasappelgerechten cadeau”, vertelt ze. “Wortels zijn goed voor je ogen maar uit onderzoek blijkt dat sinaasappels zelfs nog beter zijn. Eén sinaasappel per dag eten vermindert niet alleen het risico op cataract of staar met 60%, het remt ook even hard de veelvoorkomende oogziekte maculadegeneratie af. Daarom organiseren we deze ludieke actie. Daarnaast scannen we gratis ogen met de modernste apparatuur. Zo wordt de oogdruk opgemeten, brengen we mogelijke cataract of glaucoom in kaart en onderzoeken we de kwaliteit van je tranenfilm om zo een oplossing te vinden voor droge ogen. “