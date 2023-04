Markant brengt wetenschapscafé over dierenwelzijn

Jonge vrouw tot tweemaal toe aangerand tijdens hardlopen: “Telkens met vlakke hand en vol geweld op de bil geslagen”

Een jonge vrouw is donderdagavond tot tweemaal toe aangerand toen ze aan het hardlopen was in Melsele. De politie Waasland-Noord start een onderzoek. “De dader is vermoedelijk van de streek”, zegt de vrouw.