Marathon van Kruibeke brengt 850 deelnemers op de been

REPORTAGE. Achter de schermen bij de Vlaamse muziekquiz­zers: “Samen naar een juist antwoord toewerken... Dat voelt als ploegsport”

Speel je spontaan luchtgitaar op ‘Smoke on the Water’ en zing je moeiteloos mee met ‘As It Was’? Misschien sla je geen mal figuur op een van de talloze muziekquizzen die elk weekend wel ergens in Vlaanderen plaatsvinden. Wij doken in het wereldje met Thomas Delbecque (40) en Evy Vermeulen (34), die er al een paar jaar in meedraaien en volgende maand voor het eerst zélf een muziekquiz organiseren in Rumst. “Soms denk je goed bezig te zijn. Maar dan komt die eerste tussenstand...” Geen schrik: ze delen enkele onontbeerlijke tips voor groentjes.