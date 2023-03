Loods Duc d’O wordt nieuwe stek voor technische dienst: “Garantie dat aantal diensten hier ook blijven bij fusie”

Samoco levert visite­kaart­je af met verhuis van historisch schip door Antwerpse binnenstad: “We hebben zelfs al een volledige fabriek 5 km verplaatst”

Het historische schip Céphée werd deze week over land verhuisd in het centrum van Antwerpen. Een spectaculaire operatie die in goede banen werd geleid door het bedrijf Samoco uit Zwijndrecht. De firma specialiseerde zich de voorbije jaren in industriële verhuizingen en dat gaat van één machine tot een hele fabriek. “Je kunt ons vergelijken met de typische verhuisfirma, alleen hebben wij ook kranen die tot 130 ton kunnen dragen.”