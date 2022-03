Leerkracht (37) beschuldigd van verkrachting van twee minderjarige jongens: “Hij won telkens eerst het vertrouwen van de ouders”

Het onderzoek werd opgestart in september 2019 na een klacht bij de lokale politie. De verbaliserende agent stelde vast dat tegen de man kort voordien ook in Antwerpen klacht was ingediend voor soortgelijke feiten. Het parket van Oost-Vlaanderen besloot daarop een onderzoeksrechter aan te stellen. Bij een huiszoeking werd op de computer van de verdachte pornografisch materiaal met minderjarigen aangetroffen.

Leraar en chiroleider

De feiten zouden dateren uit de periode 2004 tot 2009. De man was toen al aan de slag als jonge leerkracht in een lagere school in Kruibeke. Daarnaast was hij ook actief als leider bij de chiro. Het is ook op die manier dat hij de slachtoffers én hun ouders leerde kennen. Uit het onderzoek blijkt dat hij zich telkens bij de betrokken gezinnen probeerde in te nestelen. Eens het vertrouwen van de ouders gewonnen, kwam hij er vaak over de vloer, ook om te babysitten. Het is dan dat het misbruik ook zou hebben plaatsgevonden.

Herhaaldelijk misbruik

Volgens Kris Vincke, advocaat van één van de slachtoffers, is het niet bij een éénmalig misbruik gebleven. “De feiten deden zich voor toen mijn cliënt 11 à 12 jaar was en hij bij de beklaagde in de klas zat. Hij heeft dit lang in stilte met zich meegedragen. De psychische last werd echter te zwaar. Het is pas na het indienen van de klacht dat we hebben vernomen dat er ook nog een tweede slachtoffer was. Ze zijn volledig onafhankelijk van elkaar met hun verhaal naar buiten gekomen.”

Op ziekteverlof

De leerkracht wordt nu vervolgd voor aanranding, verkrachting en het bezit van kinderporno. Sinds de start van de rechtszaak is de intussen 37-jarige man met ziekteverlof op school. De directie wacht verdere stappen af. Zelf ontkent de leraar alles met klem. Hij wordt bijgestaan door advocaat Kris Luyckx. Er is nu een gerechtsdeskundige aangesteld om de beklaagde te onderzoeken. Op 17 mei wordt de zaak verder gezet.