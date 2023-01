Kyan (32) davert uit bed als zijgevel openscheurt: “Volgens mij is die aannemer in fout. Ik vond het al vreemd dat men mij niet verwittigd had dat er gesloopt zou worden”

Beveren Warande werkt aan relance van winkelwan­del­straat: “Drie nieuwe ketens openen binnenkort de deuren”

Warande Beveren gaat dit jaar werk maken van een relanceplan voor de winkelwandelstraat. De panden krijgen een facelift met zwarte raampartijen en houtstructuren. Dat nieuws trekt nieuwe ketens aan om zich in Beveren te vestigen. CKS, Mayerline en Bristol openen in februari en maart de deuren. Een vierde pand is intussen verhuurd aan Batopin voor een bankneutrale automaat.

6 januari