Kruispunt Kattestraat afgesloten voor heraanleg zebrapad

Jobat "Je cv valt het meest op op dinsdag, woensdag en donderdag": expert geeft tips bij het sollicite­ren

Timing is alles, niet in het minst tijdens je zoektocht naar een nieuwe - of eerste, de nieuwe lichting afgestudeerden indachtig - job. Jobat.be vroeg daarom enkele tips aan Jari Kellner, expert rekrutering en selectie bij hr-dienstengroep Liantis.